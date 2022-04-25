Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34'ncü haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenerek puanını 76'a yükselten lider Trabzonspor, sahasında Antalyaspor karşısında puan ya da puanlarla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk maçında stadyumda olmak ve o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen taraftarlar şehre akın ediyor.

Trabzon'a olan uçak seferlerine firmalar yenilerini eklemeye çalışıyor. Uçak biletleri ve otobüs biletleri tükendi. Yer bulmak oldukça zorlaşırken firmalara ek sefer konması için yoğun baskı yapılıyor. Sadece yurt içinden değil yurt dışında da Trabzon'a gelecek olan uçaklar da dolmuş durumda. Trabzon'da otellerde ise yer bulmak oldukça zor.

TRABZON'DA OTEL DOLULUK ORANLARI COŞTU

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Trabzonspor’un uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu ilan edeceğini belirterek, "Bizler de şehir olarak buna hazırız. Bu noktada yurt içinden ve yurt dışından Trabzon’umuza insanlarımız, Trabzon sevdalıları akın ediyorlar. Burada küçük bir eksikliğimiz var, stat 41 bin kişilik. Doğal olarak talebi karşılamayacak ama insanlarımız, Trabzon sevdalıları hem şehrimize gelip hafta sonu geçirmek hem de Trabzonspor’un tarihine şahitlik etmek için gelmeye çalışıyorlar. Bu noktada otellerimizin doluluk oranı şu anda yüzde 50-60 seviyelerinde. Hafta sonuna kadar bu yüzde 100'ü de aşacaktır. Türk Hava Yolları ve diğer uçak firmaları bu noktada çalışmalarını yapıyorlardır. Öğrendiğimiz kadarıyla THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ek seferler koydu. Onun da şu anda yüzde 50-60'ı dolmuş durumda. Şehrimiz hafta sonu karnavala hazırlanıyor. Rezervasyonlar daha çok Avrupa’dan ancak İstanbul'dan ciddi rezervasyonlar var" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN BİLET AÇIKLAMASI

Bugün saat 13.00'da çıkacağı açıklanan Trabzonspor - Antalyaspor biletleri anında tükendi. Saatlerce bilet kuyruğu bekleyip alamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm Bordo-Mavililer’i statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz!" dendi.

Trabzonspor - Antalyaspor maçına bilet bulmak mümkün değil! Trabzonspor'un cumartesi günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı, Bordo-Mavili taraftarlar sahurdan itibaren bilet kuyruğuna girmeye başladı. Çekilen çile, yıllar süren şampiyonluk hasretinin dineceği güne tanıklık etmek için...

Trabzonspor para basacak Antalya maçında mutlu sona ulaşmak isteyen bordo mavililer, şampiyonluk kutlamalarındaki ürün satışından 150 milyon lirayı kasasına koymak istiyor

Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.

Şampiyon Trabzonspor'a gece yarısı coşkulu karşılama... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Karadeniz ekibi 30 yıllık şampiyonluk hasretini haftaya evinde dindirebilir. Abdullah Avcı'nın takımına 1 puan yetiyor.

Trabzon'da 350 metrekarelik Trabzonspor şampiyonluk afişi Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.