Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Geçen hafta Adana Demirspor’u 3 golle mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğun son virajına girdi. Ligin bitimine dört hafta kala 76 puana ulaşan bordo mavili ekip, 30 Nisan’da oynanacak Antalyaspor maçından 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk, Trabzonsporlu taraftarlarda büyük heyecan oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalarına katılmak için şehre akın ediyor.

OTELLER DOLDU TAŞTI

Âdeta karnaval yerine dönen şehirde bir bayram havası yaşanıyor. Nüfusun maç günü üç katına çıkacağı tahmin ediliyor. Şampiyonluk maçını izlemek isteyen Trabzonsporlu taraftarla kent otellerinde boş yer bırakmadı. Yaşanan talebi gören otelciler ise fiyatları bir anda beş katına çıkardı. Normal bir günde geceliği 300 lira olan bir şehir otelinde oda fiyatları 29-30-31 Nisan tarihleri arası için 1.500 TL’ye satılmaya başladı. Şehirde evi olanlar ise maç günü ‘günlük kiralık’ ilanlarını duyurmaya başladı.

BİLET BULAN ŞANSLI

Antalyaspor maçının biletleri çıkar çıkmaz tükendi. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ila 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada kapışıldı. Hâl böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı. Normal şartlarda 1.000 lira olan tribün bileti, 5 bin liraya, 5 bin lira olan VIP tribün bileti ise sosyal medyadan 15 bin liraya ilana konuldu. İlan açan kişiler gelen talebe göre fiyatları da artıracaklarını belirtiyor.

HAVADAN KARADAN...

THY’nin iki günde yaptığı 28 ayrı uçuş planında da yine bütün koltukların satıldığı belirtildi. Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Trabzon’a günde altı sefer yapan bir şirkette, uçuşta yer kalmazken ‘Trabzon’a ucuz bilet’ başlığıyla sosyal medyadan satış yapan firmaların ise rakamları yaklaşık üç katına çıkardığı görüldü. Trabzon’a direkt uçuş bulamayanlar ise Samsun üzerinden kara yolu ile şehre gideceği ifade edildi.

FENER KAYBEDERSE MAÇ SEYREDERKEN ŞAMPİYON OLABİLİR

Trabzonspor’a şampiyonluk için kalan dört haftada bir puan yetecek. Ancak eğer Fenerbahçe cuma günkü maçta Gaziantep’e evinde puan kaybederse Trabzonspor, ertesi gün Antalyaspor maçına ‘şampiyon’ unvanıyla çıkmış olacak.

EYFEL KULESİ BORDO-MAVİ OLACAK

Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor. Şampiyonluğun ardından Paris’teki Eyfel Kulesi’ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı. Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.

ARTIK MİLLET BAHÇESİ

Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi’ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.

TAM BİR KARNAVAL

Trabzon’da son üç gündür tam bir karnaval havası var. Şehirdeki coşku ve kalabalık giderek artıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz “Trabzon’a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon’a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Bazı vatandaşlar bilet bulamayınca çevre illerdeki havalimanlarına bilet bakmaya başladılar. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor” diye konuştu.

Trabzonspor - Antalyaspor maçına bilet bulmak mümkün değil! Trabzonspor'un cumartesi günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı, Bordo-Mavili taraftarlar sahurdan itibaren bilet kuyruğuna girmeye başladı. Çekilen çile, yıllar süren şampiyonluk hasretinin dineceği güne tanıklık etmek için...

Trabzonspor para basacak Antalya maçında mutlu sona ulaşmak isteyen bordo mavililer, şampiyonluk kutlamalarındaki ürün satışından 150 milyon lirayı kasasına koymak istiyor