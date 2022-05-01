Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. 58 yaşındaki teknik direktör, kariyerinin ilk kupasını TFF Süper Kupa'yı kazanarak kaldırmıştı. Bordo-Mavililer'i 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı, basın toplantısı sırasında futbolcular tarafından ıslatıldı.

Şampiyon teknik adam maçın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlı'yla kameraların karşısına geçti. Avcı'nın sözlerinden satır başları şöyle:

"İstanbul'daki Galatasaray maçından sonra şampiyonluğa inandım. Bazen hikayeler vardır. Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı... Hikayeler ve skorlar 'Oluyoruzu' gösteriyordu. Bu iki maç kırılma anıydı."

"Anlatacağım çok güzel hikayelerle karşılaşıyorum. Esprili hikayeler. Hiç kaygım olmadı. 3 beraberlik aldık. Futbolda bunlar normal. 2 maç kaybettim, 4 penaltıyla. Futbolda var."

"Şu anda ne hissettiğimi bilmiyorum. Yoğun duygular. Trabzonspor'a geldiğimde müzeyi gezerken bu tarihte yer almak istiyorum demiştim. Allah bana bunu nasip etti."

"Benim gibi bir teknik direktör profili yok... Alt yaş gruplarında şampiyonluklar, milli takım, Trabzonspor, her şeyi yapmışım teknik direktör olarak."

AHMET AĞAOĞLU: O DUVARDA BİR TUĞLAYIM

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk primi kaç para?" sorusuna cevap vermedi. Ağaoğlu, şunları söyledi.

"Biz bir duvar ördük, ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Herkes Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye düşünüyordu. Şampiyon olduk."

"Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Trabzonspor'un yaptıklarını yapın, siz de başarılı olursunuz. Planınız, programınız yoksa, önceden yol almadıysanız, bu işlerin altından kalkmanız mümkün değil. Geldiğimiz nokta bu."

"Bizim kimseyle herhangi bir hesabımız yok, önümüze bakıyoruz. Üzerimize geldikçe, önümüze bakacağız. Hocamızla birlikte planlarımızı yaptık, uygulamaya başladık. Kamp yerimiz de transfer programımız da hazırlık maçlarımız da belli."

"İnsanlar bugün hak hukuktan bahsediyorlar da 35 senedir futbolun içindeyim. Eğer farkındaysanız, bu sene hiç konuşmadım. Konuşursam benim de anlatacak çok şeyim var ama bundan sonra bizi asla onun içine çekemezler. Bizim prensiplerimiz farklı."

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