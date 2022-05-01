Türkiye Gazetesi

Brezilya'da skandal maç... Dün Serie D ekibi Retrô ile Serie B ekibi Nautico arasında oynanan, Pernambuco Şampiyonası finalinde oyundan atılıp hakem Deborah Cecília'ya saldıran orta saha oyuncusu Jean Carlos olayla ilgili bir video yayınladı. Futbolcu, "aklını kaybettiğini" itiraf etti, ancak hakeme saldırmak gibi bir niyetinin olmadığını savundu.

İkinci yarının 23. dakikasında VAR müdahalesi sonrası Retrô'dan Yuri Bigode'ye dirsek dirseği atan oyuncu kırmızı kart görmüştü. .

Jean Carlos şunları söyledi: "Ona asla küfür etmedim. Hayatım boyunca hiç bir kadına elimi kaldırmadım ve asla da yapmam. Deborah bunun olabileceğini düşündüyse, ondan özür dilerim, tüm kadınlardan, izleyen veya herhangi bir haber gören tüm hayranlardan özür dilerim.

Náutico, Retrô'yu normal sürede ve ardından penaltılarda 1-0 yenerek iki kez Pernambuco şampiyonu oldu.