Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız başarılı performanslarıyla uluslararası spor arenalarına damga vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan milli sporcu Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.

KOPARMADA 2 ALTIN MADALYA KAZANDI

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.

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