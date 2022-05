Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonu belli, veda edenleri kesin ligde Fenerbahçe pozisyonunu tapulamak, Karagümrük Avrupa umudunu son haftaya taşımak istiyordu. Amacına ulaşan ev sahibi oldu. Crespo’nun sezonu kapatmasıyla ciddi bir ritim bozukluğu yaşayan Fenerbahçe, buna rağmen maça tempolu başladı. Kırk bini aşkın taraftarın desteği sarı lacivertliler için itici güç olmuştu ama bitirici vuruşu yapan çıkmadı.

KALECİLER HATA YAPMADI

İsmail Kartal, Kadıköy’e veda maçında, eksiklerin de etkisiyle kanatları Osayi ile Rossi’ye teslim etmişti. Henüz 4. dakikada Nazım’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osayi, Vivano’yu aşabilse maçın gidişatı çok farklı olabilirdi. Tabii Karagümrük de boş değildi. Kadrosunda birçok yetenek barındıran kırmızı siyahlılar, her fırsatta en ufak bir hatayı ağır ödeteceğini gösterdi ama Altay fazlasına izin vermedi.

GOL OLMASA DA GÜZELDİ

Zaman zaman hızlanan, an be an sertleşen maçta Halil Umut Meler daha doğru kararlar verseydi çok farklı şeyler izleyip, yazabilirdik. Ama hakem sezonu erken bitirmişçesine, umarsızdı! Sinirleri gerilen Fenerbahçeli oyuncular her şeye rağmen son saniyeye kadar gol için yüklendi ama başta Osayi ile Rossi’nin son vuruş beceriksizlikleri gole set çekti. Gol olmasa da mücadele alkışı hak etti.

VOLKAN DEMİREL: BENİM İÇİN ZORDU

Kadıköy'de eski takımına karşı ilk maçına çıkan K.Gümrük çalıştırıcısı Volkan Demirel, "Kendi adıma zor maçtı. F.Bahçe büyüdüğüm yer. Fakat profesyonel olarak kazanmak için her şeyi yaparım. F.Bahçe hocalığına doğru zamanda gelirim" açıklaması yaptı.

BU İŞ BİTTİ GİBİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün (dün) de kazanmak için çıktık. Elimdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştım. Önemli bir puan aldık, rakibin (Konyaspor) 3 puan ve 9 averaj önündeyiz. Matematiksel olmasa da ikinci bitiriyoruz. Bu iş bitti gibi. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz" derken son bölümdeki taraftar tepkisi için de, "Sebebini anlamadık ama içeride son maçımızdı, kazanmamızı bekliyorlardı. Belki bunun içindir tepkileri. Futbolda bunlar var" sözlerini kullandı.

