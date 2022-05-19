Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda dün yedi yarı final maçına çıktık, beş final çıkardık, ringe damgamızı vurduk. 48 kiloda Ayşe Çağırır, Arjantinli Lopez’i, 50'de Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Fernandez'i, 54'te Hatice Akbaş, Taylandlı Tintabthai'yi, 66'da Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Suwannapheng'i, ağır sıklette ise Şennur Demir, Polonyalı Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

İKİ BRONZ VAR

Altın madalya maçları yarın oynanacak. Ayşe Çağırır, Kazak Balkibekova'yla, Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Victoria ile, Hatice Akbaş, Rumen Perijoc'la, Busenaz Sürmeneli, Kanada'dan Cavanagh'la, Şennur Demir de Faslı Mardi'yle dünya şampiyonluğu için karşılaşacak.

Bu arada yarı final oynayan diğer iki sporcumuzdan Sema Çalışkan ve Elif Güneri rakiplerine yenilerek bronz madalya kazandı.

Elif Güneri ve Sema Çalışkan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı 7 Türk boksörün yarı final gördüğü Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda Elif Güneri ile 70 kiloda Sema Çalışkan bronz madalya kazandı.