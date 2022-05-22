Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, ilk yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımı karşısında hiç ummadığı bir skorla karşılaştı. Avcı'nın eski talebesi olan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, sezonu 8 maçlık galibiyet serisi ve 65 puanla 4. sırada tamamladı.

Sezonu yenilgiyle tamamlayan Trabzonspor ise 81 puanda kaldı. Futbolcularına oldukça sinirlenen Abdullah Avcı'nın şampiyonluk rehavetinin hesabını soracağı öğrenildi.

STEFANO OKAKA 11 GOLLE TAMAMLADI

11. dakikada Mahmut Tekdemir’in sağ kanattan ortasında kale önünde Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda gol oldu. Başakşehir'in yaz transferi sezonu 11 golle tamamladı.

31. dakikada ara transfer Serdar Gürler’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda kale önünde iyi yükselen Moldovalı stoper Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Kaptan takımına golle veda etmiş oldu.

SERDAR GÜRLER 1 GOL 1 ASİST

42. dakikada kendi sahasından topla ilerleyen Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bakasetas'tan seken topu alan Serdar Gürler, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Trabzonspor'un tek golü 59'da Nwakaeme'den geldi. Sözleşme uzatma krizi yaşanan Nijeryalı forvet sezonu 13 gol, 10 asistle tamamladı.

Eski takım arkadaşlarından Visca'yı duygulandıran hediye Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takım arasında ise güzel görüntüler yaşandı. Başakşehirli oyuncular, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de 10 yıldan fazla Başakşehir formasını terleten ve Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan eski takım arkadaşı Visca’ya çiçek verdi.

Trabzonspor Michy Batshuayi'nin peşinde Spor Toto Süper Lig'de sezonu, bugün oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla tamamlayacak Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları ve transfer çalışmaları başladı. Sabah'ın haberine göre bordo-mavili takım, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın yanı sıra sözleşmesi sezon sonunda bitecek Güven Yalçın'ı da gündemine aldı. Trabzonspor'un yeni sezonda, en az 7 transfer yapmak istediği belirtildi.

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.