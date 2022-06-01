Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare ameliyat olduç Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu, Avusturya’nın Innsbruck şehrinde ön çapraz bağından ameliyat edildi. Açıklamada, rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcu için geçmiş olsun mesajına yer verildi.

Özil ‘Kararım çok net’ deyip açıkladı: Kariyerimi Fenerbahçe’de noktalayacağım Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yapan Mesut Özil, kariyerini takımında noktalayacağını söyleyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.

Jorge Jesus İstanbul'a geldi mi? Ne zaman gelecek? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus'un geliş saati belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların merak ettiği soru yanıt buldu. Peki, Jorge Jesus İstanbul'a geldi mi? Ne zaman gelecek? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu.