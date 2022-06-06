Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Anadolu Efes'le final oynayan Real Madrid'de efsane koç Pablo Laso dün kalp krizi geçirmişti... Ölümden dönen 54 yaşındaki basketbol adamı, yoğun bakımdan çıktı. Real Madrid kulübünden Laso'nun sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi.

PABLO LASO KİMDİR?

İspanya basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi guardlarından biri olan Pablo Laso, oyunculuk kariyerinin ardından koçluk kariyerinde de en iyiler arasında yer aldı. 1967 yılında Bask bölgesinden Vitoria-Gasteiz bölgesinde doğan Laso, uzun yıllar Baskonia forması giydi. Oyunculuk döneminde iki sezon da Real Madrid'de oynayan Laso'nun İspanya Ligi'nde asist rekoru halen kırılamadı.

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Euroleague'de 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

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