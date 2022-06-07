Türkiye Gazetesi

CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'tan vazgeçmiyor... Kısa süre önce Fenerbahçe'nin kapısını 5 milyon euroluk teklifle çalan Rus devi, 27 yaşındaki orta saha için yaptığı teklife revize edecek.

ALİ KOÇ'UN FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 asist yapan ancak A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından kadroya çağrılmayan Mert Hakan Yandaş, arkasına Fenerbahçe'nin gücüne alarak sosyal medyadan Kuntz'a laf sokmuştu. Başarılı futbolcunun yakın çevresine "Milli takıma çağrılmak için galiba yurt dışında top oynamak gerekiyor. Bakış açıları bu şekilde" diye siteM ettiği öğrenildi.

10 MİLYON EURO TRANSFERİ BİTİRİR

Fenerbahçe'de iki sezondur oynayan Mert Hakan Yandaş'ın bu sözleri yurt dışından gelen teklifleri değerlendirebilir şeklinde yorumlandı. Ali Koç'un da her ne kadar "Mert Hakan satılık değil" açıklaması yapsa da 10 milyon euroluk bir teklife hayır demeyeceği gelen haberler arasında

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