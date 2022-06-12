Türkiye Gazetesi

Uluslararası spor müsabakalarında kazandığı başarılarla ülkemizi çok kez gururlandıran milli okçu Mete Gazoz, koleksiyonuna bir madalya daha ekledi. Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı.

RAKİBİNİ 6-4 MAĞLUP ETTİ

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Mete, bronz madalya müsabakasında İspanyol rakibi Daniel Castro ile karşılaştı.

İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Dördüncü ve beşinci sette üstünlük sağlayan Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz: Çocukların okçuluğa ilgisi şampiyonluktan değerli Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Okçulukta kazandığımız şampiyonluktan sonra çocukların spora başlaması, benim için şampiyonluktan çok daha değerli." dedi.

Mete Gazoz'un gözü zirvede: Paris 2024'te de hedef altın madalya Olimpiyat Şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir kez daha altın madalyaya uzanmak olduğunu söyledi.

Mete Gazoz: 4-5 altın madalya daha almayı hedefliyorum 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, yeni hedeflerini anlattı.