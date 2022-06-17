Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors şampiyon oldu. Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu.

7. ŞAMPİYONLUK

Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı. Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

LeBron James’in takım arkadaşıydı, dilenci oldu! Eski NBA yıldızı Delonte West tanınmayacak halde Eski NBA yıldızı Delonte West (38) şimdi Virginia eyaletinde dilencilik yapıyor. 2008-2010 arasında basketbol efsanesi LeBron James ile Cleveland Cavaliers takımında oynayan West, Alexandria şehrinde kara yolunda arabalar arasında dolaşarak dilenirken görüldü.

Boston Celtics evindeki ilk maçı kazanmayı bildi, NBA final serisi 2-1 oldu NBA final serisinde Boston Celtics 2-1 öne geçti... Golden State Warriors'ı ilk maçta deplasmanda mağlup ederek saha avantajını geri alan Celtics, evindeki ilk maçı kazanmayı bildi.