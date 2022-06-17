Türkiye Gazetesi

TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158’ini alarak yeni başkan oldu. Diğer sekiz aday yeterli imzayı toplayamayınca seçime katılamadı. Nihat Özdemir ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. Büyükekşi’nin listesinde eski yöneticilerden sadece iki isim kaldı; millî takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ve amatör kulüpler federasyonu başkanı Ali Düşmez... İstifasıyla Nihat Özdemir’in gidişinde işaret fişeğini yakan Alkın Kalkavan da listede yer aldı. Diğer isimler yenilendi. TFF yönetimine ilk defa iki kadın yönetici geldi; Nüket Küçükel Ezberci, İdil Suher.

ÜÇ ANA GÜNDEM VAR

Mehmet Büyükekşi futbol ailesine “birlik” mesajları verirken “Prensip olarak hiçbir şeyi ‘ben yaparım’ demiyorum, ekibimle beraber yapacağız. Çift kanatlı kuş olarak işimizi yapacağız. Bir kanat biz, bir kanat ise kulüplerimiz” dedi. Türk futbolunun önünde acil çözüm bekleyen öncelikli üç maddenin olduğunu belirten yeni TFF Başkanı “Başta yayın ihalesi, yabancı sayısı gibi sorunlar var. Bunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor. Orta vadeli yapacağımız işler var. Hakem problemleri gibi. Her şeyi görüşeceğiz, çalışacağız...” dedi.

YAPAY ZEKÂ GELİYOR

Kurulları değiştireceğini de belirten Büyükekşi “Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulunun istifasını isteyeceğim... Hakemlik altyapısını da iyi hazırlayacağız. Kriterleri iyi belirleyip şeffaf olacağız. Yapay zekâdan iyi faydalanacağız. Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz” dedi. Başkan “Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Yabancı sayısının 14’ten 12’ye inme durumu vardı. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız” açıklamalarını yaptı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Tam 14 yıldır TFF yönetimlerinde yer alan ve son olarak Nihat Özdemir’in istifasıyla vekâleten TFF Başkanlığı yapan Servet Yardımcı veda etti. Mehmet Büyükekşi’nin listesinde olmayan Yardımcı; Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir yönetimlerinden yer almıştı. Yardımcı “Türk futbolunun bir neferi olarak Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum” dedi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN İNCİLER

> Rahmetli Hasan Doğan’ın yol arkadaşıydım, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim.”

> “Dünyada dizi film ihracatında ikinciyiz. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim?”

> “Yeni spor kanunu çıktı, yönetmelikler çıkmadı. Yönetmeliklerin çıkması konusunun da takipçisi olacağız. Kulüplerle istişare içinde olacağız.”

> “Deplasman yasağının kalkması lazım. Seyircilerimizi mutlaka tekrar statlara kazandırmamız gerekiyor. Bu yasağın kalkmasını çok fazla önemsiyoruz.”

> “Altyapıya da bilinçli şekilde yönelmemiz gerekiyor. Rezerv Lig taleplerine karşı olumluyum. Amacımız 2022-2023 sezonunda Rezerv Ligi hayata geçirmek.”

TFF Başkanı seçildi gözler yabancı kuralına çevrildi... Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken örnek TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul’da başkan seçilen Mehmet Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz” dedi. Çebi, yabancı kuralıyla ilgili de konuştu...

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, Federasyon tarihinde bir ilkle beraber geldi TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklanmıştı. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hamit Altıntop da Büyükekşi'nin listesinde... İşte yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve TFF tarihindeki ilk...