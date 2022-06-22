Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Domenec Torrent'ten, Galatasaray ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından ilk paylaşım geldi. Torrent yaptığı paylaşımda, “Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum” dedi.

"ZOR BİR DÖNEMDE KULÜBE GELDİK"

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmelerini fesh ettiğini duyurdu.

Zor bir dönemde sarı-kırmızılı kulübe geldiklerini aktaran İspanyol teknik adam, taraftarlara da verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Torrent, sosyal medya hesabından yardımcıları ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum.”

Galatasaray'da Torrent ile yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Sarı-kırmızılıların, Katalan hoca ve ekibine ödeyeceği tazminat miktarı da belli oldu.

Dursun Özbek'in ilk icraati Torrent Galatasaray’da öncelikle teknik adam problemi çözülecek. İspanyol hocanın 1,6 milyon avroluk yıllık ücreti aşağı çekilip en az zararla gönderilecek. Yerine ise Okan Buruk veya Marco Rose getirilecek.

Torrent içini döktü: Galatasaray'ı linç ediyorlar Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, “Daha ilk günden hedef olduk. Hakkımızda söylenenleri duyunca ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye kendime sordum. Guardiola ile 11 yıl çalışmış, 23 kupa kazanmış bir teknik adama ‘acemi’ diyorlar” dedi.