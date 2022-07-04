Türkiye Gazetesi

Oran’daki 19. Akdeniz Oyunları’nda dört günlük atletizm müsabakaları sona erdi. Son gün finallerinde 2017 dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 200 metrede üst üste ikinci kez Akdeniz Oyunları şampiyonluğu elde ederek tarihe geçti. Guliyev, 20.21’lik derecesiyle bu yılki en iyi derecesini gerçekleştirdi.

BAYRAK TAKIMINDAN GÜMÜŞ

Günün son yarışı olan 4400 metre erkekler bayrakta ise heyecanlı bir son yaşandı. Cezayir’in kazandığı bu yarışta Türkiye, Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello, Sinan Ören ve İsmail Nezir ile mücadele etti. Genç atlet İsmail Nezir, son 80 metrede yaptığı atakla Fransa’yı geride bırakıp İtalya’yla aynı anda finişe ulaştı.

İki takım 3:04.55’lik dereceyle sıralanırken, daha sonra bayrak değişimindeki hata nedeniyle İtalya diskalifiye edilince, milli takım oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

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4X400 KADINLARDA BRONZ

Kadınlar 4400 metrede ise Fas’ın diskalifiye edilmesiyle birlikte Türkiye, mücadeleyi üçüncü olarak tamamladı. Böylece Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan dörtlü, oyunlardan bronz madalyayla ayrıldı.

Son gün gelen madalyalarla birlikte Türkiye, toplamda 7 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalyaya ulaştı ve tarihinde ilk kez Akdeniz Oyunları’nda atletizmin madalya sıralamasında birinciliği aldı.

19. Akdeniz Oyunları'nda 12'den vurduk... Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den altın madalya Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

MADALYA SIRALAMASINDA LİDER TÜRKİYE

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

GÜN GÜN MADALYA SAYISI

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

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