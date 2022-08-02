Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.
Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un muhtemel rakibi belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Avusturya Wien Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanşları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'daki rakibi Kopenhag #SONDAKİKA Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'daki rakibi Kopenhag oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi....