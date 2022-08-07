Türkiye Gazetesi

Premier League'in ilk haftasında West Ham United'a konuk olan Manchester City, Erling Haaland'ın golleriyle 0-2 kazandı. Zorlu Londra deplasmanından 3 puanla dönen son şampiyon, süper transferi Haaland'ın hazırlık maçlarındakinin aksine etkili performansıyla haftayı karlı kapattı.

Cristiano Ronaldo bağlasan durmaz... Manchester United - Brighton 1-2 Maç Özeti Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklayan ancak bir türlü kulüp bulamayan Cristiano Ronaldo, United'ın yeni hocası Ten Hag tarafından Premier League'in ilk hafta maçında Brighton karşısında yedek soyunduruldu. Old Trafford'da 1-2 kaybedilen maçtan sonra Portekizli yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki City, bu yaz Dortmund'dan 60 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Norveçli santrfor Erling Haaland'ın 36'da penaltıdan attığı golle öne geçti. Haaland 65'te bir kez daha sahneye çıktı ve Kevin De Bruyne'nin pasını gole çevirip skoru 0-2'ye getirdi.

Manchester City haftaya Bournemouth'u ağırlayacak. West Ham United ise Nottingham Forest deplasmanında.

200 milyon euroluk sarışın Cenk Tosun! Erling Haaland için olay benzetme Premier League'in açılış haftası öncesi Community Shield için kozlarını paylaşan Liverpool ile Manchester City, dün nefis bir futbol ziyafeti sundu. Kazanan taraf 3-1'lik skorla Liverpool olurken, City'nin süper golcüsü Erling Haaland'ın kaçırdığı goller sosyal medyayı salladı. Hele biri vardı ki; İngiliz bir futbolsevere "200 milyon euroluk sarışın Cenk Tosun!" benzetmesi yaptırdı.