Türkiye Gazetesi

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren takımlardan Medipol Başakşehir, transferde bombayı patlatıyor. Turuncu-Lacivertliler, Premier League ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore ve İngiliz kulübüyle her konuda anlaştı.

ASTON VİLLA SERVET ÖDEMİŞTİ

Aston Villa'nın 2020 yazında Olympique Lyon'dan 18.40 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Burkina Fasolu sağ kanat forveti, Birmingham ekibine 4 yıllık imza atmıştı. Başakşehir güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan bu futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

Medipol Başakşehir ilk haftadan Kasımpaşa'ya 4 çekti! (Maç Özeti) Medipol Başakşehir sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

SEZONA POZİTİF BAŞLANGIÇ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezona 4-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. İstanbul ekibi UEFA Konferans Ligi eleme turunda ise İzlanda'nın Breidablik takımını deplasmanda 1-3 mağlup etti.

Medipol Başakşehir rövanş maçında yarın Breidablik'le evinde karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Turuncu-lacivertliler rövanşta yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Breidablik ile mücadele edecek.

Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomas Bognar düdük çalacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak.

Breidablik - Medipol Başakşehir 1-3 Maç Özeti I Başakşehir işi İzlanda'da bitirdi Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımını 1-3 mağlup ederek işi ilk maçta bitirdi. Turuncu Lacivertliler'in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ten geldi.