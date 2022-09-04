KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR (2-1) ÖZET İZLE
Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erkam Reşmen), Melih İnan (Dk. 61 Rashad Muhammed), Bardhi (Dk. 67 Balaj), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 67 Camara)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Çağlayan Menderes), Donkor, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan (Dk. 38 Hüsamettin Tut), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Nalepa), Burak Süleyman (Dk. 62 Woolery), Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Hurşit Taşcı (Dk. 62 Ozan Sol), Kasongo
Goller: Dk. 76 Olawoyin, Dk. 79 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Kasongo (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Ümit Kurt (Sakaryaspor)
Çaykur Rizespor Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Çaykur Rizespor sezonunun ilk galibiyetini 0-4'lük skorla aldı. Keçirören ve Denizlispor maçlarında 1'er puana razı olan Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor bir haftayı da bay geçmişti. Ligin sorunlu takımı Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı. Cihat Arslan'ın takımında 34'te Buğra Çağıran, 47'de Burak Kavlak kırmızı kart gördü.