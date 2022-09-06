Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta zorlu geçen Ankara deplasmanından üç puanla dönülmesinin sevinci yaşansa da maç sonu olanlar unutulacak gibi değil. Ankaragücü taraftarının sahaya girip futbolculara saldırmasının şoku devam ediyor. Kariyerlerinde ilk defa böyle bir olaya şahit olan siyah beyazlı oyuncular, çok daha vahim bir durumun yaşanmadığına şükrediyor. Maçtan sonra oldukça öfkeli olan yöneticiler dün soluğu TFF’nin Riva’daki binasında aldı. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasının yanında Josef’e gösterilen kırmızı kartın da iptali istendi.

KABUL EDİLEMEZ

Josef’in tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş Yöneti mi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef de Souza’nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmızı kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Geniş kapsamlı bir savunma hazırlayan yönetim, Futbol Federasyonu’nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

ESTEBAN ÖRNEĞİ

Siyah beyazlı yönetim, federasyona yaptığı başvuruda 2011-12’de Ajax-AZ Alkmaar maçında yaşananları örnek gösterdi. Sahaya giren bir Ajax taraftarı, AZ kalecisi Esteban’a saldırmış, Esteban da karşılık vermişti. Hollanda Futbol Federasyonu, Esteban’ın kırmızı kartını iptal etmiş ve tekrar maçında Esteban oynamıştı.

TALİMAT NE DİYOR?

Beşiktaş, Josef de Souza’nın kırmızı kartının iptal edilmesini istiyor. Peki, bu konuda Disiplin Talimatı ne diyor? Madde 86’nın 2. bendine göre; “Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz…” Aynı maddenin 3. bendinde ise; Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hâllerinde ortadan kaldırabilir” deniliyor.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan mahkemede ağladı! Savcılık tutuklanmasını istiyor Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sert açıklama: Sonunda olacaklar baştan belliydi Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanılırken, "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır" denildi.