Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a geri dönmek isteyen Miralem Pjanic, Türkiye'deki yabancı kontenjanına takılınca soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, bu sezon da Beşiktaş forması giymek istediğini Barcelona kulübüne iletmişti. Ancak Dele Alli transferi sonrası bu ihtimal ortadan kalktı. Sezonun bitimiyle Barcelona'ya geri dönen Bosna Hersekli yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC'ye transfer oldu.

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bedelsiz olarak Sharjah FC'ye 3 yıllık imza attı.

Miralem Pjanic Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Boşnak yıldız Siyah-Beyazlı formayı giymek istiyor Beşiktaş'a geçen sezon yaz transfer döneminin son saatlerinde imza atan Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in, 1 sene daha Beşiktaş'ta oynamak istediğini menajer aracılığıyla Katalan kulübüne ilettiği iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Son dakika Pjanic gibi fırsat transferi yapabiliriz" demişti..

BEŞİKTAŞ'TA GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferolan Pjanic, İspanyol devinde 30 maça çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkmış ve 2 asist yapmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 asist yapan yıldız isim toplam 26 resmi maçta formasını giydiği Beşiktaş'ta gol sevinci yaşayamadı.

Nathan Redmond'un geliş saati belli oldu... Beşiktaş'a Premier League patentli 9. yıldız! Beşiktaş, Southampton'ın Jamaika asıllı İngiliz sol kanat oyuncusu Nathan Redmond ile her konuda anlaştı. Siyah beyazlı yönetim Redmond transferine karşılık Emirhan Delibaş ve Hasic'i, Southampton Kulübü'nüün şirketi Sport Republic'in sahibi olduğu Göztepe'ye bir yıllık kiraladı. Maaşının 1,5 milyon eurosu ödenecek olan tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'da olacak. Beşiktaş taraftarları 28 yaşındaki yıldızın geliş saatini merak ediyor