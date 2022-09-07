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Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması!
07.09.2022 - 21:47 | Son Güncelleme: 07.09.2022 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Etiketler : Mauro Icardi,galatasaray,
906015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/906015.aspx
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