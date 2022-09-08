Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getirdi.
Londra ekibinden ekibinden yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Yaz transfer döneminde 280 milyon euro harcayan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 1-0 yenildikleri maçın ardındam Alman teknik direktör Thomas Tuchel'i kovmuştu.
Chelsea'de sürpriz ayrılık! Amerikalı patronlar Thomas Tuchel'i kovdu Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in görevine son verildi. Londra devinin Amerikalı yeni patronları Alman çalıştırıcıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası yolları ayırdı.
GALATASARAY'I ELEDİ, İSMİNİ DUYURDU
Teknik direktörlük kariyerinde Ostersund ve Swansea City'nin ardından 2019 yılında Brighton'ın başına geçen Potter, 135 maçta 42 galibiyet, 47 mağlubiyet elde etti. Bu sezon Premier League'e 6 maçta 13 puanla iyi bir başlangıç yapan Brighton, hocasını Chelsea'ye kaptırdı.
Graham Potter ismini Türk futbol severler ilk kez 2017-18 sezonu öncesi Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a elendiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda duymuştu.
Galatasaray turun mutlak favorisiyken Potter'ın takımı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atlamaştı.