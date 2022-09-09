Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'u geçen sezon şampiyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezona iyi bir başlangıç yapamayınca "Yönetimle arası iyi değil. Kovulacak" söylentileri çıkmıştı. Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Ferencvaros maçının ardından Trabzonspor'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Avcı, "Trabzonspor ile sözleşmemizi 3 sene uzattık. 3 sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım" dedi.

Ferencvaros - Trabzonspor (3-1) Maç Sonucu I Abdullah Avcı hala Avrupa'daki ilk galibiyetine hasret! UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, 16. dakika 10 kişi kalan rakibi karşısında H Grubu'na mağlubiyetle başladı: 3-2. Devler Ligi'ne play-off'ta veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasında ilk galibiyetini yine alamadı! 87. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golü VAR uyarısıyla, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Maxi Gomez ise ilk resmi maçında şık bir gol attı.

AVRUPA'DA YÜZÜ GÜLMÜYOR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da gülmüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, H Grubu'nda deplasmanda oynadığı Ferencvaros'a 3-2 kaybetti. Müsabakanın başında 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa'da istediği sonuçları alamadı.

TRABZONSPOR İLE AVRUPA KARNESİ

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavili ekip, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile mücadele eden Karadeniz temsilcisi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla rakibine mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da FC Kopenhag karşısında deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 2-1 kaybetti. Trabzon'da oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanınca bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde 12 gol gördü ve rakip fileleri 8 kez havalandırdı.