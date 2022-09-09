Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü maçı esnasında sahaya atlayan taraftarı darp eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza hakkında son kararı verdi. TFF, maçlık cezayı onadı. Böylelikle Josef de Souza, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtildi.
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.
Josef de Souza'ya ekstra ceza yok! PFDK kararını açıkladı... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi. Beşiktaş yönetimi kırmızı kartın iptal edilmesini istemişti. Brezilyalı yıldız 1 maç ceza çekecek.
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi! MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya inen bir taraftar Salih Uçan'a tekme attı. Olayın hemen ardından araya giren Josef de Souza da taraftara müdahalede bulundu. Bu hareketi sonrası hakem Souza'ya kırmızı kart gösterdi. Az önce gelen son dakika haberine göre de Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi.
Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi? Kaç maç ceza alacak? Brezilyalı futbolcudan açıklama Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam oynana MKE Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan uçan tekmeli saldırıya maruz kalan Beşiktaşlı futbolculara yönelik saldırının sonunda holigana tepki gösteren ve hemen sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı... Gözler ise TFF'ye çevrildi. Zira, dünyanın pek çok liginde bu tip durumlarda kart gösterilmiyor. Kırmızı kartın iptal edilmesi bekleniyor.
Josef de Souza'nın sakatlığı ciddi mi? Beşiktaş taraftarlarını endişelendiren kamp raporu Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza sezonun ilk maçına yetişemeyebilir... Yeni transfer Romain Saiss'le birlikte sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer alan Josef'in ameliyat olma ihtimali bulunuyor.