Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta son günlerde okunan, duyulan dedikodulara Başkan Ahmet Nur Çebi son verdi. Teknik direktör Valerien Ismael’in son iki haftada aldığı kötü skorlar ve sahaya yaptığı müdahaleler sebebiyle kredisinin tükendiği konuşuluyordu. Özellikle İstanbulspor maçındaki kötü futbol ve kaybedilen 2 puan üzerine yapılan toplantılar, takımdaki bütün havanın pozitif olmasını sağladı. Başkan Ahmet Nur Çebi önce hoca, ardından da futbolcularla görüşmeler gerçekleştirdi.

ART NİYETLİ HABERLER

Başkan Çebi hem Valerien Ismael’den hem de futbolculardan aldığı yüksek enerjiden dolayı çok mutlu oldu. Çebi, son olarak sportif direktör Ceyhun Kazancı’yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Çıkan ayrılık söylentilerini art niyetli bulduğunu belirten Çebi, “Takımın derbi öncesi olumsuz etkilenmesi için her yolu deniyorlar. Valerien Ismael’den çok memnunuz ve arkasındayız. Fenerbahçe maçını kaybetse bile yola kendisiyle devam edeceğiz” diyerek noktayı koydu.

BURASI HARİKA!

Beşiktaş’ın yeni transferi Nathan Redmond transferi için mutlu olduğunu söylerken, “Valerien Ismael ve Dele Alli’yle konuştuktan sonra bu maceraya atılmaya karar verdim. Vodafone Park’taki atmosfer harika. Süper Lig beklediğimden iyi” açıklaması yaptı.

Ismael ile el ele! Beşiktaşlı futbolcular hocalarına sahip çıktı Eleştirilerin odak noktası hâline gelen Fransız teknik adama futbolcularından destek geldi. Josef ve Weghorst, "Bu gemide birlikteyiz" mesajı verdi.

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