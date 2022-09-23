Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 22 - 23 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Avrupa Kulüpler Birliğ’nin 28. Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi başkanlığında düzenlenen ve Avrupa’daki futbol kulüplerinin başkanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, spor medyasından önemli isimlerin de hazır bulunduğu Genel Kurul’un açılış konuşmasını yaptı.

TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİDİR

Türkiye’nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Futbol, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20. yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Ligi, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır” diye konuştu.

ALTYAPILAŞMADA BÜYÜK İLERLEME

Türkiye’de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

“Son 20 yılda sportif tesislerin hızlandırılması ve spor mevzuatını evrensel standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. Sporu sevdirmek gibi değerlere yönelik duruşumuz, sportif gelişimimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın sonucu olarak spor, 4 bini amatör ve genç futbol kulübü olmak üzere 20 binden fazla spor kulübü ile Türk kültürünün merkezinde yer almaktadır. Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonu ile bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Tüm bu çabalarla gerçekleştirdiğimiz spor devriminin bir sonucu olarak Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

"Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Modern spor yatırımları ve ülkenin dört bir yanındaki altyapısı sayesinde ülkemiz, bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazanmıştır. Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız. Bunların dışında Genişletilmiş Spor Kısmi Anlaşması’nın en yeni üyelerinden biri olarak, bu yıl Ekim ayı sonunda Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca sizi bu Bakanlar Konferansına davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak amacımız turizm ve diplomasinin önemli bir bileşeni olan sporu geliştirmektir."