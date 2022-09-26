Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi'nde liderliği garantileyen A Milli Takım, son maçında Faroe Adaları deplasmanında 2-0 mağlup oldu. 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'na şeref golünü 89. dakikada atabilen Stefan Kuntz yönetimindeki A Mili Takım, utanç dolu bir gece yaşattı. Daha 3 gün önce Lüksemburg'dan evine 3 gol yiyen Ay-Yıldızlılar'da Alman teknik direktörün kovulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAZMİNATI ALMADAN GİTMEM, DEMEK İSTEDİ

Ancak Stefan Kuntz'un görevi bırakmaya niyeti yok. Alman çalıştırıcının Faroe Adaları - Türkiye maçı sonra sözleri şöyle:

"Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor.""Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor""Teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil.""Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu."Hem Lüksemburg hem Faroe maçlarında hep rakipten daha az koştuk. Her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Eski zamanda da, modern futbolda da böyle. Bu noktalarda başarılı olamazsanız toplamda da başarılı olamıyorsunuz." "Yağmur, rüzgar, Faroe Adaları'nın performansı... Bu koşullar altında değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçeği ve kalite anlamında durumu bu.""Faroe'nin performansı bizi şaşırtmadı. Böyle oynamalarını bekliyorduk. Bizim buna reaksiyon gösteremememiz sürpriz oldu."