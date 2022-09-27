Türkiye Gazetesi

Türkiye Gürcistan canlı yayın bilgileri! Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye U21 Futbol Takımımız hazırlık maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Genç millilerimizin performansının nasıl olacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın yayıncı bilgileri sorgulanıyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Eylül Salı günü saat 20:00’de başlayacak hazırlık maçı A Spor’dan canlı yayınlanacak. Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maç, 2002 ve üstü doğumlu oyunculardan kurulacak yeni kadrosuyla oynayacağı ilk maç olma özelliğini de taşıyor.

TÜRKİYE U21 ADAY KADROSU

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Erdem Gökçe (Eyüpspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Bartuğ Elmaz (Olympique de Marseille), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Adanaspor), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Kenan Yıldız (Juventus FC), Ömer Faruk Beyaz (1.FC Magdeburg), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyapor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender)

ARDA GÜLER KADRODAN ÇIKARILDI

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda viral gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.