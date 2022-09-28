Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Juan Mata, "orta sahanın beyni" tanımına IQ puanıyla da uyuyor. Kariyeri boyunca eğitime, bilime çok önem veren yıldız futbolcu, müthiş zekası ile dikkat çekiyor.

İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Takvim'in haberine göre; Valencia, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu.

Adana Demirspor - Galatasaray maçına doğru... Montella: "Liderliği bırakmayacağız. Umutluyuz" Spor Toto Süper Lig'de 16 puanla lider durumdaki Adana Demirspor, 1 Ekim Cumartesi günü evinde kapalı gişe oynayacağı averajla 2. sıradaki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Umutluyuz gerçekten. Sıralamaya baktığınızda hak ettiğimiz bir yerde olduğumuzu görüyoruz" dedi.

SÜPER LİG'İN EİNSTEİN'I

Galatasaray formasıyla ilk maçında İstanbulspor'a karşı mücadele eden tecrübeli futbolcu hazırlık maçı olmasına rağmen 8 kilit pasla büyülemişti. Yıldız futbolcunun saha içinde Galatasaray'ın beyni olması bekleniyor.

Transferin son günü 1+1 yıllık imza atan Juan Mata'nın IQ'su 142... "Dünyanın en zeki insanı" olarak nam salan ünlü fizikçi Albert Einstein'ın IQ'su ise 160 olarak açıklanmıştı.

Galatasaray'ın başarısında öne çıkan iki isim: Timur ve Buruk Transferdeki bitiriciliği ve Florya’daki görüntüsü ile Erden Timur, saha içinde de Okan Buruk etkili, yetkili ve birleştirici.