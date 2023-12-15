15 Aralık 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:23

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçlarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin ülke puan sıralamasındaki konumu araştırılmaya başlandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de maçlarını tamamlamasının ardından kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı oldu. Konuya ilişkin futbolseverler en çok Türkiye ülke puan sıralamasında kaçıncı? İşte Güncel UEFA ülke puanı sıralaması!sorularını araştırıyor.

TÜRKİYE ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa kupalarında grup maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye, bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer almayı başardı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM!

Türkiye, temsilcilerimizin bu hafta aldığı sonuçlarla 8. sıradaki Belçika'nın farkın açmasına engel olurken, 10. sıradaki İskoçya'nın tek takımının Avrupa'da devam etmesi aramızdaki farkın kapanması konusunda elimizi güçlendiriyor.

Türkiye'den grup aşamalarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam ediyor. Türkiye'nin bir basamak önünde olan Belçika'dan ise Club Brugge, Gent, Union SG yoluna devam ediyor. Türkiye'nin ardından 10. sırada yer alan İskoçya'dan ise Rangers Avrupa'da yoluna devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği performansla UEFA ülke puan sıralamasına en çok katkı sağlayan temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin 4.000 puan kazandığı süreçte Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulunarak 2. sırada yer aldı. Çalkantılı bir süreç geçiren diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 2.250 puan katkı sağladı. Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Adana Demirspor ise bu sezon ülke puanına 0.875 puanlık katkı sağladı. Böylece temsilcilerimiz bu sezon şu ana kadar toplam 10.500 puanlık katkıda bulundu.

İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI