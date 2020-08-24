Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili konuşan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “İlk yarıda 8 bin 217 adet satış gerçekleştirdik ve yıllık planımızın yüzde 17 üstüne çıktık. Nisan ayında gelen yüzde 10’luk ek vergi, eylül ayında kalkacak ve talep artışını tetikleyecek. Biz de ekim itibarıyla MT-25, R25, NMAX ve XMAX modellerinden pazara yeni stoklar sunacağız. Kur artışı, Euro 5 normlarına geçiş gibi faktörler 2021 yılını şimdiden zorluyor gibi görünse de, ürün tedarikinde sıkıntı olmadığı sürece perakende satışın artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.