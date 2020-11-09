Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankete katılan üyelerden yola çıkarak elde edilen verilere göre, otomotiv satış sonrası sektöründeki üretici üyelerin kapasite kullanım oranı yüzde 84,4’e yükseldi. Bu dönemde satışlarını geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 19,5 artıran sektör üyeleri, üretimde yine 2019 yılının Eylül ayına kıyasla yüzde 17,5 artış yaşadı. İhracatta ise bu artış yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Pandemi nedeniyle araçlara talebin artması, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artmasının sektöre olumlu yansıdığını belirten OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son üç ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75’lerden yüzde 85’lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum” dedi.