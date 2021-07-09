Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pandemi etkisiyle ulaşım konusunda alışkanlıklar global ölçekte değişim göstermeye devam ediyor. Covid-19; toplu taşımaya ilgiyi azaltırken bireysel araç kullanımı artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Türkiye’de 2021’in ilk 5 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72 büyürken müşteri talepleri de değişti. Teknolojik ve çevreci yönlerinin yanı sıra yakıt ekonomisindeki ezici üstünlükleri sebebi ile trafikteki hibrit ve elektrikli araç sayısı her geçen gün atıyor. Öte yandan grey market (paralel ihracat) yolu ile ülkemize getirilen elektrikli ve hibrit araçların satış rakamları resmi distribütörleri de bu konuda cesaretlendiriyor. Toyota Corolla, hibrit motoru ile orta sınıfta satış rekoru kırarken lüks ve Premium segmentte ise rekabet gün geçtikçe artarak yeni modellere yeşil ışık yakıyor.

SEKTÖRÜN GÖZÜ TEŞVİKLERDE

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) yayınladığı mayıs 2021 raporuna göre benzinli araç satışları 27 bin 521 adetle pazardan yüzde 63,8 pay alarak geçen yıla oranla yüzde 103 artış gösterirken hibrit araçlarda artış yüzde 554,5 oranında yaşandı. Dizel araçlar ise aynı dönemde pazar payını sadece yüzde 2,2 arttırabildi. Avrupa dizel motorların çevreye verdiği zaralar yüzünden satışlara ciddi ölçüde zorluklar getirirken elektrikli ve hibrit motorlu araçlar konusunda ciddi teşvikler sağlıyor. Ülkemizde şubatta yeniden düzenlenen ÖTV oranları elektrikli ve hibrit araçlara karşı ilgiyi bir miktar azaltsa da; sektör yetkilileri Avrupa pazarlarındaki teşviklerin benzerlerinin ülkemizde uygulanması ile bu yönde artışın daha hızlı olacağını ifade ediyorlar.

DİZEL DEVRİ ARTIK BİTİYOR

Hibrit ve elektrikli otomobil pazarının önemli müşterileri arasında kiralama ve filo şirketleri geliyor. Global ölçekli çalışan firmalar, geride bıraktıkları karbon ayak izi seviyesi konusunda birbirleri ile rekabet ederken dizel motorlardan tamamen vazgeçme noktasına gelmiş durumdalar. Öte yandan birçok otomobil markası ürün gamından dizel modelleri çekerken bazı markalar yakın gelecekte benzinli modelleri de ürün gamından çıkararak Tesla gibi sadece elektrikli modellerle varlığını sürdürmeyi planlıyor.

MENZİL ARTIYOR, ŞARJ SÜRESİ DÜŞÜYOR

Elektrikli araçlar konusunda en önemli unsurların başında tabii ki şarj istasyonları ve altyapı çalışmaları geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuyla ilgili girişimleri son derece umut verici. 2030’a kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli aracın ülkemiz trafiğine çıkması beklenirken şüphesiz bu rakamın çoğunu TOGG oluşturacak. Bu adette araç kapasitesine hizmet vermek adına 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı şimdiden hesaplanırken öte yandan şarj süreleri hızla düşmeye devam ediyor. Bugün için 15 dakikalık şarjla yüzde 80’lik batarya dolumu mümkünken, menzil konusunda da çok ciddi gelişmeler yaşanıyor.

SEKTÖRÜN LİDERİ JAPONLAR

Ülkemizde hibrit ve elektrikli araç modelleri konusunda yelpaze her geçen gün genişliyor. B sınıfından supersport kategorisine kadar araçlar müşterilere alternatif oluştururken, en çok satanlar listesini Japon üretici Toyota domine ediyor. Ülkemizde satılan en ucuz hibrit araç Fiat Panda olarak ön plana çıkıyor. 1.0 litrelik benzinli motorla, manuel vites olarak beğenilere sunulan aracın 165.900 liralık fiyat etiketi bulunuyor. En çok satılan model olarak dikkat çeken Toyota Corolla’nın hibrit versiyonunda ÖTV teşviki ile 339.050 lira fiyat etiketi bulunurken Türkiye’de üretilerek dünya pazarlarına ihraç edilen ve Avrupa’nın en çok satan hibrit SUV modeli Toyota CH-R, ülkemizde 346.650 liralık fiyat etiketi taşıyor. Öte yandan Range Rover’ın 2.0 litrelik hibrit motora sahip Autobiography paketi, 5.221.610 TL’lik fiyatla satılıyor.

Yeni bir hibrit: Jazz e:HEV Japon üretici Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan e:TECHNOLOGY markasının ilk ürünü Jazz Hybrid e:HEV Türkiye’de…

Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getiriyor Pandeminin başında uzaktan çalışma düzenine geçen Vodafone, yüzde 100 evden çalışan Müşteri Hizmetleri ekibine ek olarak diğer çalışanları için hibrit çalışma modelini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla kalıcı olarak uygulayacak. Hibrit modelde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

Dizel azaldı hibrit ve elektrikli satışı arttı Türkiye'de bu yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine göre dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışları yüzde 10,3 gerilemeyle 48 bin 417 adet olurken elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti.