Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır Tesla’nın elinde olan ‘En uzun menzilli elektrikli otomobil’ unvanı, Mercedes-Benz tarafından 3 Ocak'ta tanıtacağını açıkladığı VISION EQXX modeli ile ele geçirilecek gibi.

BİN KİLOMETRELİK GERÇEK MENZİLE ULAŞTI

İlk duyurulduğunda 1200 kilometrelik bir menzili olacağı söylenen Mercedes-Benz VISION EQXX modeli, sonrasında yapılan testlerde 1000 kilometrelik gerçek menzile ulaştığı açıklandı.

3 OCAK’TA SUNUMA ÇIKACAK

Mercedes-Benz COO’su Markus Schäfer’a göre araç, EQS modelinden yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip pil hücreleri kullanıyor. Schäfer, aracın 3 Ocak 2022'de teknik detaylarıyla birlikte tanıtılacağını açıkladı.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili çarpıcı iddia: 2025’te piyasaya sürülecek Dev teknoloji devi Apple, sürücüsüz olarak tasarladığı elektrikli otomobilini 2025 yılında piyasa süreceği iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından şirketin hisseleri yüzde 3 arttı.

Avustralya elektrikli otomobil satışlarına teşvik edecek Avustralya hükümeti iklim değişikliği ile mücadele etmek için önlem alıyor. Hükümet vatandaşları elektrikli araçlara yönlendirmek için harekete geçti.

Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili: Amperino Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Saloni ve Erhun Metal firmaları, şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretmek için kolları sıvadı. Amperino ismindeki elektrikli aracın marka tescilini alan firma, üretim için geliştirdiği projenin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapmaya hazırlanıyor.