Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yerli araba TOGG’da üretim çalışmaları hızla devam ediyor. TOGG’un Türkiye ve dünyaya tanıtılmasının üzerinden 2 yıl geçti. 2022 sonunda banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobilin 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Yeni gelişmeleri yakından takip edilen TOGG ile ilgili Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde hizmet veren SAÜ Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi’nin de devam ettirdiği Ar-Ge çalışmaları neticesinde yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın üretilebildiği belirtildi.

2012 YILINDAN BERİ AKTİF OLARAK ÜRETİM YAPILIYOR

2012 yılından beri aktif bir şekilde elektrikli araçların bataryalarını üreten Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM), hammaddeden başlanarak pilin üretimi, imalat süreçleri ile geri dönüşümü ve daha sonrasına da çevresel, sosyal etkileri araştırmasına kadar yaşam döngüsü analizleri gerçekleştiriliyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Pillerin üretildiği SARGEM’de enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın, yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişerek enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG’un bataryası için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını, bu üretime hazır olduklarını dile getirdi.

“TAMAMEN BATARYA ÜZERİNE ODAKLANDIK”

2015 yılından beri SAÜ olarak gelecekteki hedeflerinin tamamen batarya üzerine üretim yaptıklarını belirten Tokur, “Avrupa Birliği 2015 yılında gelecek hedeflerinden bataryayı çıkarttığı zaman biz SAÜ olarak gelecekteki hedeflerimize tamamen batarya üzerine odaklanmıştık aslında. Ve bu odaklanmamızın ne kadar haklı olduğu hem pandemi koşulları hem de ülkemizde yapılan elektrikli araba ve batarya yatırımları da bunu doğrulamış, göstermiş oldu” dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ BATARYALAR TOGG’A ALTYAPI OLUŞTURABİLECEK NİTELİKTE”

Ürettikleri bataryalarının yerli otomobil TOGG için uygun olduğunu belirten ve batarya için yeterli bilgi ile beceriye sahip olduklarını söyleyen Tokur, “Biz elektrikli arabanın özellikle TOGG’un kullanacağı bataryanın; hammaddeden başlayarak bunun pil olarak nitelikli hale dönüştürülmesi ve üretim, kullanım, geri dönüşüm süreçlerinde ki yaşam döngüsü analizlerini ayrıntılı bir şekilde yaklaşık 100’e yakın araştırmacı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bizim ürettiğimiz bataryalar burada aslında 2012 yılından beri TOGG’a altyapı oluşturabilecek nitelikteki Ar-Ge çalışmalarını içeriyor. Laboratuvarımızda ürettiğimiz prototip bataryalar seri üretime geçirilir ve buradaki altyapı ile birikim kullanılırsa, gelecek planlaması açısından ülkemizin kaynaklarını verimli kullanma ve teknolojiyi ülkemizde üretme, gelecek nesillerdeki teknolojiyi de ülkemizde geliştirmeye yönelik büyük bir imkan sağlamış olacak. Eğer ki bu noktada bize görev verilir, bir sorumluluk verilirse biz seve seve elimizdeki imkanları, bütün kaynaklarımız ile beraber ülkemizin hizmetine sunmaya hazırız. Bir gün bize bu şekilde talep gelirse, biz o güne hazırız” dedi.

“10 YILDIR ÜRETİYORUZ”

Yerli otomobil TOGG’un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini Sakarya Üniversitesi’nde 10 yıldır ürettiklerini söyleyen Tokur, “Avrupa ve Uzak Doğu’dan dünya devi otomobil üreticileri ülkemizde batarya yatırımı yapmak üzere bizimle beraber ortak çalışma teklifleri de sunmuştu. Fakat biz şu aşamada bilgi, birikimimizin ülkemizde kalarak, ülkemizin menfaatine sunulması noktasında özellikle Türkiye’de üretilecek teknolojinin, ülkemizin yapmış olduğu yatırımlar ile desteklenmesi konusunda daha istekliyiz ve o noktada daha fazla heyecanlıyız. Aslında bizim buradaki en büyük motivasyonumuz; ülkemizden çıkan hammaddenin ülkemizde üretilecek teknolojiye yani elektrikli aracın içerisinde kullanılacak bataryanın içerisine girmiş olması bizi bu noktada heyecanlandırıyor. TOGG’un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi’nde 10 yıldır üretiyoruz” şeklinde konuştu.

TOGG CEO'su Karakaş duyurdu: Kritik aşama tamam kurulum başladı Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz." dedi

TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. TOGG 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketici karşısına geçmeyi hedefliyor.