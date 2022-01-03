Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021-2022 yıl değerlendirmesinde önemli konu başlıklarına değindi. Pandemi kaynaklı küresel tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle öngörülmesi zor ve belirsiz bir ortamda faaliyetlere devam etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Yenigün “Bilindiği gibi 2021 yılının en önemli tedarik zinciri problemi küresel mikroçip darboğazı oldu. Otomotiv fabrikalarının küresel olarak duyurduğu mikroçip tedariki kaynaklı duruşlar ve yavaşlamalar nedeniyle şu ana kadar üretilemeyen araç sayısı 10,3 milyon adet olarak hesaplanırken yıl toplamında küresel araç üretim kaybının 11,3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. Bu yılın başındaki tabloya göre yılın 3. ve 4. çeyreğinde mikroçip tedarikinde rahatlama bekliyorduk ancak darboğaz etkisi ilave nedenle daha da kuvvetlendi. 2022 yılının da benzer şekilde geçeceğini söylemek mümkün, yeni yatırım ve tesislerin de açılması ile 2023 yılında tedarikte rahatlama olacağı öngörülmekte” dedi.

TEDARİK SIKINTILARI DE ETKİLİ

Yenigün açıklamasında “2020 yılının başından beri ana metallerde yüzde 140’ın üzerinde bir artış söz konusu. İlk dokuz ayda yerli sac fiyatlarında dolar bazında yüzde 29, ithal sac fiyatlarında yüzde 117, kauçukta yüzde 38, plastikte ise yüzde 83 oranlarında artışlar yaşandı. Diğer taraftan yılın son aylarında vaka artışları ve yeni varyantlar sebebiyle artan karantina tedbirleri ve yaşanan olağanüstü hava şartları nedeniyle bazı limanlarda kapasite düşüşleri ve dolayısıyla gemilerde gecikmeler yaşandığını gözlemledik. Tedarik sıkıntıları nedeniyle yaşanan üretim kayıplarının yanında, yeni varyantları ile pandeminin özellikle Avrupa’yı fazlaca etkilemesi ile ihraç pazarlarımızın bu yılı geçen seneye paralel kapatacağını tahmin ediyoruz. Avrupa’da beklenen toparlanma sürecinin 2022 yılı ile başlayacağını söylemek mümkün. Bugün geldiğimiz noktada 2021 yılını ihracat ve üretim açısından geçen yılın paralelinde kapatacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ham madde sadece peşin olarak temin edilebiliyor: Satışta değil alışta problem var İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Kazım Taycı, firmaların 4 ayının tam kapasite olduğunu belirterek “Satışta problem yok, alışta problem var. Artık ham madde peşin olarak satılıyor” dedi.

İş dünyasının üç derdi: Faiz, ham madde ve eleman sıkıntısı var İTO Başkanı Avdagiç “Sanayide şu anda siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye alıyoruz. İş var ama en çok duyduğumuz üç şey; faiz, eleman, ham madde sıkıntısı” dedi.