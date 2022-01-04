Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak olan TOGG’dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

TOGG’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Fuar öncesi resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan TOGG, kafalarda soru işareti oluşturdu. Videolu paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi.

YENİ MODEL Mİ GELİYOR?

Videoda en dikkat çeken ise daha öncesinde tanıtılan modellerden farklı bir tasarımın videoda yer alması oldu. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

TOGG’un en kritik parçası burada üretiliyor: Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif geldi Dört gözle satışa çıkması beklenen yerli otomobil TOGG’un üretim çalışmalarına hızla devam ediliyor. TOOG’un en kritik parçası olan bataryası ise 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla batarya ürettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG’un torba batarya teknolojisini 10 yıldır Sakarya Üniversite’sinde ürettiklerini söyledi.

TOGG CEO'su Karakaş duyurdu: Kritik aşama tamam kurulum başladı Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz." dedi

TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü.