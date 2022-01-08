Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. İlk kez 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıtan TOGG, tam not aldı. İlk kez görüntülenen sedan otomobil, modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle fuarın gözdesi oldu.

TOGG’DAN EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Fuarın sona ermesinin ardından TOGG ekibi sosyal medyadan eğlenceli bir video paylaştı. Paylaşımda TOGG ekibi alkışlarla ritim tutarak dans ettiler. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“KAPUTA VURMASAYDINIZ KEŞKE”

TOGG’un bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’da kayıtsız kalamadı. Videoda bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yapan Varank, esprili bir dille "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Otomobili yeni modeliyle ABD’de: TOGG görücüye çıktı TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), ilk kez uluslararası arenada görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili, teknik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımıyla da göz doldurdu.

İlk görüntüler heyecan verici... TOGG, Sedan Modelinin Tasarımı sızdırıldı TOGG'un, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenecek sedan modelinin son tasarımı sızdırıldı.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor? Yerli ve milli imkanlarla üretilen yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde görücüye çıkacak. Fuar hazırlıkları öncesi TOGG, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından kısa bir vido paylaşan TOGG, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği iddia edildi.