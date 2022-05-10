Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bugün yaptığı açıklamada, Tesla Inc'in orta dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma sorununun ardından ABD'deki yaklaşık 130 bin aracı geri çağırıyor. Açıklamaya göre, hatadan etkilenen araç modelleri Tesla'nın 2021 ve 2022 S ve X modelleri ile 2022 model Tesla 3 ve Y. Karayolu dairesine göre, elektrikli araç şirketi sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi sağlayacak.

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre, bilgi-eğlence sisteminin CPU'sunun aşırı ısınması, orta ekranın arka görüş kamerası, uyarı ışıkları ve diğer bilgilerden gelen görüntüleri göstermesini engelleyebilmekte. Bununla birlikte, Tesla NHTSA'ya, Ocak ayından bu yana alınan ve konuyla ilgili olabilecek 59 garanti talebinin ve 59 saha raporunun farkında olduğunu açıkladı. Tesla, söz konusu hatayla ilişkili herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını belirtiyor.

Tesla, hata nedeniyle ilk kez araçlarını geri çağırmıyor. Nisan ayında şirket, ABD'de 48 bin adet Model 3 Performance'ı Track Modundayken hız göstergesini görüntüleyemeyebilecek bir sorun nedeniyle geri çağırdı. Mart ayında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 947 aracı arka görüş görüntüsü sorunları nedeniyle güncellemeye çağırdı. Aralık ayında ise, arka görüş kamerası sorunlarını çözmek için 2017-2020 Model 3 araçlarından 356 bin 309'unu geri çağırdı.

Akılalmaz bir hata daha! Binlerce Tesla aracı geri çağrıldı Çin'in piyasa düzenleyicisi tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, bu ay içinde ikinci kez Tesla araçlarının bir kısmında hata tespit edilerek geri çağrıldı. Tesla'nın çarpışmalara neden olabilecek bir yazılım arızası nedeniyle 14 bin 684 Model 3 otomobili geri çağırdığı açıklandı.

Elon Musk Tesla hisselerini satmaya başladı Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya yönelik anlaşma yaptıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Musk'ın, 44 milyarın bir kısımı kendi servetinden ödeyeceği açıklanmıştı.