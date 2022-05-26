Türkiye Gazetesi

Ford, örneğin yoğun yaya trafiğinin olduğu okul, hastane veya alışveriş bölgeleri gibi alanlarda güvenliği artırmak için yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı. Otomobil üreticisi, hız sınırı işaretlerine olan ihtiyacı sona erdirebilecek ve sürücülerin belirlenen alanlara girdiklerinde aşırı hız cezalarına çarptırılmalarını önleyecek olan otomatik fren teknolojisini duyurdu.

Sistem, belirli konumlar etrafında özel kuralların ayarlanabileceği bir tür sanal coğrafi sınır olan ‘geofencing’ üzerine kurulu. Ford, internete bağlı araçların söz konusu alanlardan herhangi birine girdiklerinde otomatik olarak uyduğu hız limitlerini belirlemek için teknolojiyi kullanıyor.

Şirket, hız sınırı bilgisinin aracın gösterge tablosu ekranına ayarlandığını ve böylece sürücünün değişikliği fark edebileceğini açıkladı. Ayrıca gerektiğinde manuel olarak devre dışı bırakılabileceğini de belirtti.

ALMANYA'DA TEST EDİLİYOR

Otomobil devi şu anda Almanya'nın Köln kentinde teknolojiyi test ediyor. Şu anda testler, tamamen elektrikli E-Transit minibüsüyle bir yıl sürecek. Minibüs coğrafi çitle çevrili bir alana girdiğinde, aracın gösterge tablosu ekranında hız sınırı bilgisi beliriyor ve mevcut hızın altında yanıp sönüyor. Daha sonra araç, sınır bölgesi ile uyumlu olarak hızı otomatik olarak düşürüyor.

Ford, gelecekte sistemin yerel tehlikelere, yol çalışmalarına veya günün farklı saatlerinde trafikle başa çıkmak için belirlenen ve değişen hız limitleriyle dinamik olarak da kullanılabileceğini söyledi.

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