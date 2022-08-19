Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji üretimi hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Bayraktar SİHA’ların başarısı tüm dünyanın ilgisini çekerken, yerli otomobilde de büyük bir hamle gerçekleştiriliyor. 2022’nin son çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenen yerli otomobil Togg için nefesler tutuldu.

Togg tarafından resmi hesaplar üzerinden paylaşılan görüntülerle yerli otomobilin tasarımına ilişkin yeni bilgiler edinilirken, son olarak Gemlik’te bulunan üretim fabrikasından görüntüler geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Togg, “Gemlik Kampüsümüzde hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.” ifadesine yer verdi.

TOGG TEST SÜRÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta paylaşılan birkaç fotoğrafta test sürüşündeki bir Togg ortaya çıktı. Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü. Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Saklıkent'te TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaptığı konuşmada Togg’a da değindi. Savunma sanayinde ülkenin ortaya koyduğu başarının herkesin malumu olduğunu belirten Varank, Bayraktar'dan Gökbey helikopterine, TCG Anadolu Gemisi'nden Milli Muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerinin altını çizdi.

Mustafa Varank, "Ürettiğimiz İHA'lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Benzer şekilde otomotiv sektöründe, TOGG ile tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Doğuştan elektrikli teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 29 Ekim'de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk aracı seri üretim bandından indireceğiz." dedi.

Togg TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu Türkiye’nin otomobilini üretmek amacıyla yola çıkan Togg, TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu. TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü ve dijital servis sağlayıcılar için erişilebilir bir ortam sağlıyor ve kuralları belirliyor.

Bakan Varank duyurdu: Togg fabrika açılış tarihi belli oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.