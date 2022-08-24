Türkiye Gazetesi

2020-2022 model yıllarına ait toplamda 280 binden fazla Hyundai Palisades ve Kia Tellurides SUV araçlar, park halindeyken veya seyir halindeyken yangına neden olabilecek potansiyel olarak hatalı çeki demiri emniyet kemerleri nedeniyle geri çağrıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan tüketici uyarısında, Hyundai ve Kia şirketlerine etkilenen modellerde satışı durdurma emri verildi. Yangın riski, çeki demiri kablo demeti modülünün içinde biriken pislik veya nemden kaynaklanan muhtemel bir elektrik kısa devresine yol açabilir.

Hyundai ve Kia hâlâ onarım planlarını sürdürüyor ancak sorun çözülene kadar araç sahiplerinden otomobillerini binanın dışına park etmeleri istendi.

Hyundai söz konusu geri çağırmayı doğrularken, Kia ise henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

HYUNDAI VE KIA HATAYI ONARMAYA ÇALIŞIYOR

Güney Koreli otomobil devleri Hyundai ve Kia şu anda hata düzeltmesi için planlarını tamamlıyor. NHTSA raporuna göre Hyundai, araç sahiplerinin Palisades'lerini sürmeye devam edebileceklerini belirtti. Ancak araçların binaların dışına mümkünse ağaçlık olmayan bir bölgeye park etmeleri gerektiğini ifade etti.

Şimdiye kadar Hyundai, geri çağırmayla ilgili olarak ABD'de herhangi bir yangın, kaza veya yaralanma ise bildirmedi. Ancak erimenin meydana geldiği sekiz vakayı doğruladı. Benzer şekilde, Kia herhangi bir kaza veya yaralanma bildirmedi ancak beş erime ve bir yangın vakasını doğruladı.

200 bin TL'lik otomobil modeli Türkiye'ye geliyor Otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte araç sahibi olmak isteyenler ya da aracını değiştirmeye çalışanlar uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladı. 400 bin Türk Lirası’nın altında ortalama bir sıfır araç bulunmazken Suzuki’nin yeni modeli fiyatıyla alıcılara göz kırptı.

Avrupa'da gördü Türkiye'de kurdu: Otomobillerde yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlıyor Elazığ'da çocukluk yıllarından beri oto tamirciliği yapan 57 yaşındaki Mehmet Erçel, otomobillerde motorun ömrünü uzatan, yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlayan ve egzoz gazını yüzde 90 oranında azaltan mekanik turbo cihazı geliştirdi.