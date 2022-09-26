Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci sırada yer alırken dizel otomobiller ise 60 bin 316 adet satışla ikinci sırada adından söz ettirdi. Yüksek teknolojisi ve yakıt tasarrufu ile dikkat çeken hibrit otomobil satışları ise 34 bin 265 adetle bugüne kadar ki en iyi satış adetlerine ulaşarak üçüncü sırada kendine yer buldu. Oto gaz sistemi ile çalışan otomobiller sürücü tercihinde dördüncü sırada yer alarak 6 bin adet civarında satışla listeye girerken; 3 bin 283 adetle elektrikli otomobil satışları son sırada yer aldı. Bu yılın 8 ayında 2021’in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 gerilerken; hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

Hyundai yeni elektrikli otomobili IONIQ 5'i Türkiye'de satışa çıkardı Hyundai, elektrikli IONIQ 5’i Progressive donanım seviyesiyle Türkiye’de otomobil piyasasına çıkardı. Elektrikli IONIQ 5 İstanbul'daki tanıtım toplantısıyla sergilendi. Yeni otomobil modelinin Türkiye fiyatı da açıklandı.

Yerli otomobil Togg için heyecanlandıran gelişme: Satış tarihi açıklandı! ‘Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok’ Türkiye’nin yerli otomobili Togg yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda seri üretime geçileceği belirtilirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir açıklama daha yaparak, satış tarihine değindi.