Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

InGame Group tarafından İstanbul Demirören İstiklal’de 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan merkez tamamen esporcuların beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Merkezin bünyesinde, 500 metrekarelik deneyim alanı, seksen adet profesyonel oyun ünitesi, 8 adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, 5 farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanları yer alıyor. İki binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip merkez aynı zamanda Türkiye Espor Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi milyonlarca liralık espor etkinliğine ev sahipliği yapacak.

2019 yılında espor alanında toplamda 10 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Nonstop Zula Espor Merkezinin e-Spor’un gelişime de katkı sağlayacağını söyledi. InGame Group CEO’su Alpay Alptekin ise InGame Group’u dünya çapında bir “oyuncu” şirketi hâline getirmek istediklerini kaydetti.