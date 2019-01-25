Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı’nca Harita Genel Müdürlüğü’nce (HGM) tarafından geliştirilen ‘HGM Atlas’ ve ‘HGM Küre’ uygulamaları, vatandaşların kullanımına sunuldu. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre oluşturulan siyasi ve fiziki haritalar, topoğrafik haritalar ve hava fotoğrafları ile milli uydu görüntülerinden üretilen ortogörüntüler, vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerindeki harita ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması sağlanacak. Vatandaşlar uygulamaya “atlas.harita.gov.tr” adresinden ulabilecek.

YOL TARİFİ DE OLACAK

Uygulamalarda yurt içi haritalar, sokak ve cadde seviyesine kadar görüntülenebiliyor. Ayrıca eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıklıkla ihtiyaç duyulan detaylarla birlikte güncel meteoroloji ve deprem verileri de kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, yer arayabilecek, yol tarifi alabilecek, ölçme ve uygulama paylaşımında bulunabilecek. Ayrıca HGM’nin 1936’dan itibaren çektiği hava fotoğraflarından üretilen ‘tarihi ortofotolar’ da yakın zamanda hizmete sunulacak. ‘Tarihi ortofotoğraflar’ ile Türkiye’nin gelişimi doğrudan izlenebilecek.

YURT DIŞINA ÜCRET ÖDEMEYİ BİTİRECEK

MSB’den yapılan açıklamada, “Vatandaşlar, haritalardan; eğitim , ARGE, acil ve afet durumları, altyapı, lojistik, turizm ve mühendislik ile emlakla ilgili her türlü çalışmalarda yararlanabilecektir. Kamu kurumlarımız tarafından benzer uygulamalar için yurt dışına ödenen ücretlerin ödenmemesi ve benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir” denildi.