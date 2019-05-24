Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde.

WhatsApp, Android sürümü için 2.19.151 güncellemesini yayınladı ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak iki yeni özelliğin ipuçlarını verdi.

Söz konusu özelliklerden ilki, WhatsApp durumlarını Facebook Hikayeler’de paylaşmanızı sağlıyor.

İkinci özellik ise kullanıcıların QR kod kullanarak diğer WhatsApp kullanıcıları ile profilinizi paylaşmasına imkan veriyor.