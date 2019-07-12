Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix'in üçüncü sezonunu 4 Temmuz'da yayınladığı popüler dizisi Stranger Things'de temel çatışmayı oluşturan ve paralel evrene geçişi sağlayan portallar, Fortnite oyununda oyuncuların karşısına çıkmaya başladı.

Portallar oyuncuları bir evrenden diğerine geçirmiyor, ancak muhtemelen Fortnite ile Netflix'in yeni çalışmalarının habercisi olma özelliği taşıyor.

Fortnite'ın yapımcısı olan oyun şirketi Epic Games, 'Avengers: Endgame' ve 'John Wick: Chapter 3' filmleri için de bunun gibi crossover çalışmalar yapmıştı.

Epic Games, uzun süredir Stranger Things için yapılacak çalışmalarla ilgili ufak tanıtımlar yapıyordu. Oyunun alışveriş merkezi olan Mega Mall'da, 'Scoops Ahoy' isimli dondurma şirketinin reklamı görülüyordu. Dizide Steve Harrington, o şirkette çalıştı.

Netflix ise bir süredir video oyunlar üzerine çalışmalar yapıyor. Stranger Things için hazırlanan mobil oyun, E3'te duyurulmuştu. Şirket, Nintendo Switch için de 'Dark Chrystal' isimli bir seri üzerinde çalıştığını açıklamıştı.