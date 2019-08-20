Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Somfy IntelliTAG kapı ve pencere dedektörü, titreşim özelliklerini analiz ederek hırsızlar evinize henüz giremeden sireni harekete geçiriyor ve cep telefonunuza bildirim gönderiyor. Ayrıca Somfy IntelliTAG, kapının tıklatılması ya da bir topun kapıya çarpması gibi tabii olayları da kapının bir aletle kurcalanmasından ya da zorlanmasından ayırt edebiliyor. Böylece sık sık yanlış alarmlar yüzünden rahatsız olmanızın önüne geçiyor.

Kurulumu da çok basit. Hem yana ya da üste kayar hem de dairesel açılır kapı ve pencerelerde kullanılabilen Somfy IntelliTAG, yapışkanlı bantla istenilen kapı ya da pencereye kolaylıkla monte ediliyor. Cep telefonlarına kurulumu ise “Somfy Protect” mobil uygulamasından rahatça yapılıyor.